Jacobacci, Abubakar e gli altri: il Lugano è già grande

L'anticipo della 19esima giornata di Super League, fra San Gallo e Lugano, ha sorriso ai bianconeri, capaci di vincere in trasferta contro la seconda della classe.

Alla truppa di Jacobacci è stato sufficiente il rigore siglato da Maric all'84', per agganciare proprio gli avversari di giornata nella graduatoria (23), così come il Basilea. La formazione ticinese ha dunque anche approfittato alla perfezione del passo falso dei renani (1-4 in casa con lo Zurigo) per entrare ufficialmente a fare parte delle grandi del campionato.

I bianconeri, con Abubakar per la prima volta titolare, hanno così dimostrato ancora una volta la loro solidità in fase difensiva, così come un certo cinismo davanti. Nonostante la squadra abbia sofferto a lungo le iniziative ospiti è stata infatti in grado di portare a casa tre punti davvero preziosi, che promettono bene in vista del prosieguo del campionato.

Il Lugano ha di conseguenza colto il quinto successo dopo quindici incontri disputati (i pareggi sono invece 8, mentre le battute d'arresto due) e può vantare una delle difese meno battute del campionato con 13 gol subiti. Solo YB (10) e San Gallo (12) hanno fatto meglio e domenica prossima Maric e compagni avranno un altro scontro diretto al St. Jakob Park contro il Basilea (ore 16).