LUGANO - Nella giornata odierna avrà luogo il primo derby ticinese dell'anno. Il Lugano affronta a Cornaredo il Chiasso (ore 12.30).

Si tratta dell'unica sfida amichevole che i bianconeri giocheranno durante la pausa invernale di Super League, prima di scendere in campo per disputare i due recuperi: contro Sion (17 gennaio) e YB (20 gennaio). «Ho ritrovato la squadra in buone condizioni», sono state le parole di Maurizio Jacobacci, riportate sul sito ufficiale del club. «La sosta è stata breve, una decina di giorni, dove i giocatori hanno seguito alla lettera un programma individuale ricevuto dal preparatore atletico e stando al test fisico si sono presentati abbastanza in forma. Abbiamo solo due settimane prima della partita di Sion e quindi ci aspetta un tour de force importante».

Ricordiamo che i bianconeri occupano attualmente la quarta posizione in classifica con 19 punti, gli stessi di Zurigo, Losanna e Servette, ma Bottani e compagni contano appunto due match in meno rispetto ai diretti avversari. La seconda piazza occupata dal Basilea dista invece quattro lunghezze (23) e - con due successi - il Lugano avrebbe la grande possibilità di scavalcare proprio i renani nella graduatoria, anche questi ultimi scesi in campo due volte in più. «Sicuramente dobbiamo rimanere ambiziosi e cercare di vincere le partite che dovremo affrontare. Ne abbiamo finora disputate dodici e ce ne restano parecchie. Vogliamo entrare in campo ogni volta per aggiudicarci i tre punti e agendo in questo modo otterremmo sicuramente dei risultati importanti. Desideriamo avere continuità».

Il mister ha anche parlato del nuovo stadio che verrà costruito con tutta probabilità nei prossimi anni. «Il fatto di avere a disposizione un impianto nuovo sarà molto significativo. Sarà lo stadio del Ticino, risulterà fondamentale e offrirà anche - e soprattutto - delle possibilità per poter portare in questo Cantone giocatori importanti. Un nuovo stadio aiuta in tutte le maniere una società e permette di rinforzare una squadra. Lugano ha già dimostrato che può dire la sua in un campionato come la Super League e quindi ci vuole assolutamente un impianto moderno per il calcio. Fa piacere che ci sia stata questa striscia positiva che abbia potuto aiutare a portare avanti il progetto(...)».

Ti-press (Alessandro Crinari)