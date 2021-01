L'allenatore del Tottenham José Mourinho è un fiume in piena e non perde un istante per criticare duramente la Premier League e il suo modo di gestire l’emergenza Covid-19.

Il coach degli Spurs ha polemizzato in conferenza stampa sulla decisione di far iniziare la stagione di Manchester City e Manchester United con una giornata di ritardo. Ricordiamo che le due formazioni mancuniane si erano viste rinviare i rispettivi esordi in campionato - contro Aston Villa e Burnley - poiché sono state le due squadre inglesi ad arrivare più avanti in Europa e quindi a terminare in ritardo la stagione precedente.

Il tema dei rinvii è tornato d’attualità nei giorni scorsi dopo che i vertici della Premier League hanno deciso di sospendere gli incontri tra City ed Everton e tra Tottenham e Fulham. «È una stagione speciale che si gioca in circostanze speciali», ha analizzato lo Special One. «Dobbiamo dire che è tutto corretto, perché è meglio non essere coinvolti. Credo che la stagione sia stata sbagliata sin dall’inizio, non è giusto iniziare un campionato con due club che hanno giocato una partita in meno. La stagione è cominciata nel mese di settembre e abbiamo saputo soltanto l’ultima settimana di dicembre quando sarebbero stati giocati i due match in questione. Ora è successo con altre gare, ci sono tante cose ingiuste, ma dobbiamo dire che sono giuste. Il rinvio contro il Fulham? La Lega non è stata professionale. Ci eravamo preparati in una certa maniera con allenamenti specifici. Avrei potuto organizzare diversamente la settimana».

keystone-sda.ch (Carl Recine / POOL)