LUGANO - Che sensazioni avrà lasciato ai bianconeri il pari interno con il Losanna? Maurizio Jacobacci è contento per quanto visto e ottenuto.

«Nel primo tempo non siamo mai stati veramente in partita - ha sottolineato il mister del Lugano - creando poco. Il Losanna era più in palla e ha anche avuto due palle gol. Dopo i primi 45’ eravamo quindi felici per lo 0-0. Il secondo tempo è stato più equilibrato. Abbiamo aggredito “prima” e i nostri avversari non sono stati più capaci di costruire. Chi è entrato nel secondo tempo ha contribuito ad alzare il ritmo. Ci sono state due palle gol da ambo le parti, finite sui legni e si è vista un po’ di stanchezza. Possiamo essere contenti di questo pareggio e... ben venga questo riposo. Finora il nostro è un bel campionato, nel quale nelle difficoltà abbiamo mostrato un bel carattere. Abbiamo ancora due partite da recuperare, con le quali potremo avanzare in classifica».

Un commento su Ardaiz? «È stato sfortunato. Ha avuto una bella occasione, il gesto tecnico era giusto. Credo in lui: è un attaccante di razza, ha avuto pazienza, non si è mai lamentato. Ha fatto grandi progressi. Oggi abbiamo un altro Ardaiz, che ha lavorato tanto ed è rimasto umile. Ha il fiuto del gol e le reti sicuramente arriveranno. Deve stare sereno; spero di averlo anche per il 2021».

E il mercato? «Chiedo poco. Ho un’ottima squadra a disposizione, ne parlerò con il presidente. Abbiamo la miglior difesa del campionato. Qualcuno arriverà, ma siamo ben coperti».

Tornato titolare dopo quasi due mesi, il capitano Jonathan Sabbatini si è “allineato” a Jacobacci. «Sono d’accordo con il mister - ha spiegato il centrocampista - nel primo tempo abbiamo faticato, nel secondo tempo invece le cose sono migliorate. Non giocavo da tanto tempo e un po’ ho sentito la stanchezza. Chi entrato è stato bravo a migliorare la squadra. Vedo un gruppo molto maturo, con un grande carattere. Per esempio, un anno fa una partita come questa l’avremo persa».

Un bilancio di metà campionato, c’è stato un miglioramento? «Direi proprio di sì. Abbiamo fatto un bel passo avanti. Negli anni scorsi, nei primi sei mesi non abbiamo mai fatto questi risultati. Speriamo di avere la continuità per fare un bel campionato».

Ti-press (Davide Agosta)