Tutto ribaltato: Juventus-Napoli va giocata

NAPOLI - Il Napoli può gioire. Il Collegio di Garanzia dello Sport, terzo grado di giustizia sportivo, ha infatti deciso che Juventus-Napoli andrà giocata. Ai partenopei, ai quali era stata affibbiata la sconfitta a tavolino, è pure stato cancellato il punto di penalizzazione.

Ricordiamo che lo scorso 4 ottobre, su disposizione dell'ASL campana, la squadra di Gattuso non si era presentata a Torino per la gara di campionato, in seguito alla positività al coronavirus di Elmas e Zielinski.

In virtù di questa decisione Juve e Napoli sono ora appaiate in classifica a quota 24 punti, sette in meno del Milan capolista.