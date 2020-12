C'è l'YB, ma il Lugano non ha paura

LUGANO - Messo in cascina il prezioso punto di San Gallo, il Lugano guarda al difficile impegno di Berna contro i campioni svizzeri in carica dello Young Boys. Inutile affermare che lo scontro di domani si preannuncia complicato. Attenzione però, poiché l’ultima sconfitta fuori casa della truppa di Jacobacci risale allo scorso 5 luglio, giorno in cui era arrivato il ko per 3-0 proprio a Berna contro i gialloneri.

Lo Young Boys - che nell'ultima partita casalinga ha sorprendentemente perso contro il Servette - è l’unica squadra di Super League che Sabbatini e compagni non hanno ancora affrontato quest’anno, dopo il rinvio della sfida del 1. novembre causa Covid-19.

Tradizionalmente il Wankdorf (o ex Stade de Suisse che dir si voglia…) non è un campo che porta troppa fortuna ai ticinesi: dalle ultime sei trasferte nella capitale è arrivato un solo punticino. L’ultimo successo, targato Tramezzani, risale addirittura al 23 aprile 2017 (2-1 con gol di Alioski e Sadiku).

In vista della gara contro la formazione di Gerardo Seoane il Lugano potrebbe ritrovare Alexander Gerndt, pedina fondamentale nello scacchiere di coach Jacobacci. Lo zero nella casella delle reti segnate fatto registrare nelle ultime due uscite fa capire quanto questo giocatore sia imprescindibile per Mister Jacobacci e come molto spesso sia in grado di fare reparto da solo. Tanto più se si pensa che quella giallonera è la miglior difesa del campionato con sole sette reti incassate in undici match...

