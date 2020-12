«Come pochi al mondo, ha saputo riprendersi da momenti difficili»

VICENZA - Quasi coetanei, ex compagni di squadra, amici da una vita. Questo erano Paolo Rossi e Cesare Prandelli. Si può dunque comprendere la grande commozione con la quale l’ex selezionatore dell’Italia (ora tecnico della Fiorentina) ha voluto ricordare Pablito.

«Per me Paolo è un amico sincero - ha raccontato il 63enne allenatore, in fila al Menti di Vicenza per un ultimo saluto all’ex campione - in questo momento non riesco a trovare parole, non ho ancora accettato la sua morte. Tutta questa gente è la testimonianza di come Paolo ha vissuto la sua professione. Queste persone stanno salutando l'uomo, sensibile, non il calciatore. Come pochi al mondo hanno saputo fare, lui si è ripreso da momenti difficili. E sempre ricordando i valori dell’amicizia. Non ha mai voluto essere un personaggio, lo è diventato solo perché nel calcio ha fatto quel che ha fatto».

keystone-sda.ch (NICOLA FOSSELLA)