Vallesani tra rilancio e (nuova) rivoluzione

SION - I numeri non mentono mai. E i numeri dicono che il Lugano è una grande squadra. Non si può considerare in altro modo un gruppo che ancora conserva la propria imbattibilità stagionale, che ha fatto più punti di tutti in trasferta e che, a fronte del quarto attacco (ma due squadre hanno giocato una partita in più), può vantare la seconda miglior difesa di Super League.

Detto ciò, elencati i loro “primati”, domenica i bianconeri dovranno mostrare la loro versione migliore se vorranno tornare a casa con almeno un punto in tasca. Di fronte, al Tourbillon, si troveranno infatti un Sion ferito e arrabbiato, attardato in classifica ma comunque ricco di qualità. Tolto il solito Young Boys, si troveranno insomma di fronte il peggior avversario possibile.

Una squadra che vive con grande apprensione la sua situazione come anche l’umore - altalenante - del presidente Constantin. Il timore che il padre e padrone del club s’inventi l’ennesimo coup de théâtre, se non li bloccherà, potrebbe però spingere i biancorossi ad andare oltre i loro limiti. Che, vista anche l’assenza di Hoarau, sono soprattutto offensivi. Ecco, probabilmente l’incontro si deciderà nella trequarti del Lugano. Se Maric e soci sapranno confermarsi ottimi nelle fasi di chiusura e recupero, allora per i padroni di casa si farà dura: a parte le palle ferme non avranno possibilità di graffiare. Però serviranno attenzione e pazienza: concedere una chance a un avversario (quasi) all’ultima spiaggia sarebbe un errore che potrebbe essere pagato a caro prezzo.

keystone-sda.ch (Pablo Gianinazzi)