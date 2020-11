«Ormai siamo abituati alle ascelle in fuorigioco...»

LIVERPOOL - Personaggio brillante e tutt’altro che banale, Jurgen Klopp ci ha abituati in questi anni a dichiarazioni anche sorprendenti. Il timoniere del Liverpool, nonostante il rumoroso ko in Champions con l’Atalanta e il pari sul campo del Brighton in campionato (1-1), non ha perso il sorriso e la voglia di scherzare.

«Ormai siamo abituati alle ascelle, agli stemmi del club e alle dita dei piedi in fuorigioco… - ha scherzato Klopp parlando dei due gol annullati dal VAR ai Reds - La verità è che non potrei essere più orgoglioso dei miei ragazzi. Abbiamo faticato un po 'nel primo tempo, poi ci siamo sistemati e nella ripresa non abbiamo avuto problemi. Certo nel finale abbiamo avuto difficoltà a livello di energie. I gol che abbiamo segnato sono stati eccezionali, ma sono tempi difficili... Ci serva da lezione».

Poi un appunto sugli orari delle partite, con il discorso della programmazione “campionato-Champions” che in passato ha già suscitato numerose polemiche anche in Italia. «Non so quante volte devo dirlo. Le televisioni scelgono gli orari e per noi hanno deciso il calcio d'inizio alle 12.30... Giocare mercoledì sera in Champions e il sabato alle 12.30 è davvero pericoloso per i giocatori».

keystone-sda.ch (Neil Hall)