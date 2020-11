Vittoria pazza contro lo Xamax

CHIASSO - Prima vittoria in campionato - e che vittoria - per il Chiasso, capace di superare 3-2 il Neuchâtel Xamax al termine di 90’ intensissimi.

Costretti a fare tre punti per non vedere la loro situazione diventare disastrosa, i ticinesi sono partiti con il piglio giusto, mettendo alle corde un avversario non irresistibile. Vantaggio di Bahloul al 38’, raddoppio di Marzouk al 52’... il successo sembrava poter essere acciuffato comodamente. Ecco che invece i momò si sono disuniti permettendo allo Xamax, dopo l’espulsione di Magnin (per doppia ammonizione), di rientrare in meno di un quarto d’ora. I gol di Mveng e Dominguez hanno infatti timbrato un 2-2 deludentissimo per un Chiasso che non si è però arreso. E alla fine è riuscito a spuntarla. Il rigore trasformato da Sifneos all’85’ ha infatti fissato il definitivo 3-2, dando alla classifica dei rossoblù (ultimi a quattro punti dalla penultima) un sapore un po’ meno amaro.

Ti-press (Davide Agosta)