«Parenti e amici sono molto in ansia»

BUENOS AIRES - La grande paura e poi il sospiro di sollievo. Negli ultimissimi giorni Diego Maradona è tornato a far rumorosamente parlare di sé. Ne avrebbe certamente fatto a meno, visto che i tantissimi che ancora lo “seguono” non hanno fatto altro che interrogarsi sulle sue condizioni di salute. L’argentino sta bene - almeno così assicurano dalla clinica di Buenos Aires dove è stato effettuato l’intervento per la rimozione dell’ematoma subdurale - ma ancora non è in grado di pensare a un futuro tranquillissimo.

L’ansia di tanti è condivisa da José Alberti, storico ex membro dell’entourage dell’ex Pibe de Oro il quale, raggiunto dai media napoletani, ha raccontato da dove sono arrivati tanti problemi. «Diego sta recuperando ma tutti, amici e parenti, sono molto in ansia. Cosa è successo? Alla festa del suo compleanno è caduto, lì si è generata un'emorragia. Siamo felici che l'operazione sia riuscita ma ora dobbiamo solo aspettare: non so quando lo dimetteranno. Si rimetterà».

keystone-sda.ch (DEMIAN ALDAY ESTEVEZ)