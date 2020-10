Pure la capolista si deve inchinare

LUGANO - Il Lugano che non perde mai si è regalato una nuova gioia. Il Lugano che non perde mai... nel quinto turno di Super League ha anche vinto. Contro il San Gallo capolista i bianconeri si sono infatti imposti 1-0 al termine di un match ottimamente pensato e, pure, ottimamente interpretato. Tre punti in tasca e, per una sera almeno, secondo posto della graduatoria. Da far venire le vertigini.

Contro i solidissimi biancoverdi (tre vittorie e un pari, con due sole reti subite, prima della discesa a Cornaredo) i ticinesi hanno saputo mettere in campo la personalità già mostrata a sprazzi in questa primissima parte di stagione. Hanno saputo occupare bene tutte le zone del campo, hanno garantito protezione al rientrante Baumann, hanno chiuso ogni varco a centrocampo. Ciò ha fatto sì che l’incrocio con una delle squadre più pericolose del pallone svizzero diventasse meno complicato del previsto. Maric e soci hanno sudato, questo va sottolineato, ma hanno anche retto l’urto - e a tratti comandato il gioco - con una big. E vinto. Questo è l’importante.

La rete che ha deciso il confronto è arrivata prestissimo, siglata già al quarto d’ora da Lavanchy, ottimamente imbeccato sul secondo palo da Sabbatini. Su quella il Lugano ha costruito le proprie fortune e reso ancor più solide le proprie convinzioni. E quella alla fine, superati i rischi degli ultimi minuti (con un palo e un'occasionissima per gli ospiti), è valsa il successo e una graduatoria ora bellissima. Il campionato è giovane e tutto può, davvero, ancora succedere. Se c’è qualcosa che i bianconeri hanno tuttavia già dimostrato è di avere l'intelligenza indispensabile per far risaltare tutte le loro (grandi) qualità. La strada è tracciata. Se a Cornaredo non si monteranno la testa e se la pandemia non cambierà le carte in tavola, il campionato bianconero potrebbe anche finire con l’essere dolcissimo.

Nell’altro match di Super League della sera lo Zurigo ha fatto a fettine il Vaduz. I biancoblù sono volati sul 3-0 (Sobiech, Aiyegun, Ceesay) prima di subire il primo gol locale (Schmied). Di Gnonto il punto del definitivo 4-1.

LUGANO-SAN GALLO 1-0 (1-0)

Rete: 16’ Lavanchy 1-0.

LUGANO: Baumann; Daprelà, Kecskes, Maric, Guerrero (88' Facchinetti), Lavanchy; Custodio (88' Covilo), Sabbatini, Lovric (65' Guidotti); Odgaard (65' Bottani), Gerndt (83' Lungoyi).

Ti-press (Pablo Gianinazzi)