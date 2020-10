Shaqiri volerà in Spagna

SAN GALLO - Tramite un comunicato l’Associazione Svizzera di Football ha voluto aggiornare circa la situazione legata alla squadra, in merito alle ultime notizie legate al coronavirus.

L'ASF ha reso noto di aver ricevuto stamani tutti i risultati degli ulteriori test del Covid-19 eseguiti ieri a tutti i giocatori e allo staff della Nazionale A. L’unico a essere risultato positivo al test è Manuel Akanji. Tutti gli altri test hanno dato esito negativo, compreso quello di Xherdan Shaqiri. Questo significa che in Nazionale vi è attualmente un solo caso positivo.

Manuel Akanji si trova in isolamento e continua a non mostrare alcun sintomo. Sono in corso ulteriori valutazioni mediche. Nel pomeriggio tutti gli altri giocatori e i membri dello staff della Nazionale voleranno in Spagna, dove nella partita di UEFA Nations League di sabato affronteranno la squadra in testa al Gruppo A.

Dopo il risultato negativo di Xherdan Shaqiri al test del Covid-19, la Commissione Medica UEFA deve ora decidere in merito alla sua idoneità a giocare sabato. Non è ancora chiaro quando verrà presa questa decisione. Come da programma anche Shaqiri sarà sull’aereo per la Spagna.

keystone-sda.ch (GIAN EHRENZELLER)