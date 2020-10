L’attaccante arriva dal Sassuolo

LUGANO - Jens Odgaard è un giocatore del Lugano. La prima ufficialità è stata data dal Sassuolo, club proprietario del cartellino del danese, che ha confermato il trasferimento - a titolo provvisorio - dell’attaccante classe ‘99 in bianconero. In seguito è arrivata anche quella del club ticinese sta, contemporaneamente, trattando l'uscita di Abedini, prossimo all'accordo con il Granada.

Di seguito il comunicato ufficiale del FC Lugano:

"L’FC Lugano annuncia di aver trovato l’accordo con il Sassuolo per il prestito di Jens Odgaard, classe 1999. L’attaccante danese, giunto in Italia nell’U19 dell’Inter, è poi stato trasferito agli emiliani nel 2018 per poi essere prestato agli olandesi dell’Heerenveen, società con la quale ha realizzato 7 reti in 27 presenze. Il ragazzo potrà esordire nella squadra allenata da mister Jacobacci dopo la pausa internazionale. Odgaard, alto quasi 1,90 m, ha effettuato tutto il percorso delle squadre under nazionali danesi, culminato con 2 reti nelle qualificazioni agli Europei di categoria con la U21.

L’attacco bianconero torna dunque a parlare danese a distanza di una trentina d’anni. I tifosi più in là con gli anni ricorderanno infatti le prestazioni di Ole Bach Jensen a fine anni ottanta."