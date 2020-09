Europa League: sorteggiate le sfide dei prossimi turni a Nyon

Nella giornata odierna - venerdì 18 settembre - ha avuto luogo a Nyon il sorteggio riguardante l'Europa League.

Eliminato dalla Champions League mercoledì scorso, lo Young Boys ha ancora una possibilità di giocare in Europa. La formazione bernese ha infatti raggiunto nelle qualificazioni di EL le altre due compagini elvetiche rimaste in corsa - ovvero Basilea e San Gallo - e affronterà in casa nei playoff, in una gara secca, i campioni albanesi in carica dell'FK Tirana (1 ottobre)

Dal canto loro renani e sangallesi - impegnati entrambi nel terzo turno dei preliminari fra le mura amiche - se la vedranno rispettivamente contro i ciprioti dell'Anorthosis Famagosta (dopodiché, sempre al St. Jakob Park, ci sarebbe la vincente fra CSKA Sofia e B36 Torshavn) e AEK Atene (poi nei playoff una tra Desna Chernihiv e Wolfsburg, sempre a domicilio).

Le squadre che vinceranno le sfide dei playoff accederanno direttamente alla fase a gironi di Europa League. In caso di pareggio al 90', sono previsti i tempi supplementari e in seguito i rigori.

