Coppa Svizzera: nessun problema per Sion e Losanna

Sion, Losanna, Grasshoppers e Winterthur si sono qualificati per gli ottavi di finale di Coppa Svizzera.

La formazione vallesana ha sconfitto 3-0 il Schötz (rete di Karlen e doppietta di Patrick), i vodesi hanno avuto la meglio sullo Stade Nyonnais 3-1 (gol di Turkes, Zeqiri e Bares), mentre le cavallette e il Winterthur hanno regolato rispettivamente Stade Lausanne e Tuggen, entrambi con il punteggio di 2-1.

In serata sono poi scesi in campo anche Aarau-Wil (1-0) e Vevey-Köniz (3-0) per disputare le altre due sfide valide per i 1/16 di finale.