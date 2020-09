Infortunio al ginocchio per Mbabu

WOLFSBURG - Kevin Mbabu ha riportato un infortunio ai legamenti crociati di un ginocchio, in occasione del match disputato dalla nazionale elvetica giovedì in Ucraina.

Lo ha indicato l'allenatore del Wolfsburg Oliver Glasner, che ha sottolineato come il giocatore non sarà a disposizione per la sfida di Coppa di Germania in programma sabato.

Ancora non si sa per quanto tempo il 25enne dovrà rimanere ai box.

Keystone