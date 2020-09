La Nazionale si è imposta in rimonta in trasferta

La nazionale svizzera Under 21 ha colto il sesto successo in altrettante gare disputate nel gruppo 2, valido per la qualificazione all’Europeo di categoria A.

La formazione allenata dal ticinese Mauro Lustrinelli - in dieci uomini dal 70' (espulso Bajrami) - ha infatti superato in rimonta la Slovacchia fuori casa con il punteggio di 2-1, in virtù dei sigilli di Zeqiri (87') e Ndoye (92'). Per la cronaca i padroni di casa erano passati in vantaggio al 65' con Strelec.

Grazie a questa vittoria la compagine elvetica guida il proprio girone con 18 punti, tre lunghezze in più della Francia (15) - seconda - e nove in più della Georgia, terza (9).

Keystone, archivio