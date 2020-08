Il Maestro, ultimo ribaltone bianconero

TORINO - È giorno di colpi clamorosi a Torino. Silurato Maurizio Sarri, esonerato per non essere riuscito a innaffiare di sarrismo l’orto bianconero, la Juventus ha deciso di affidare la Prima squadra ad Andrea Pirlo.

Ingaggiato pochi giorni fa per guidare la U23 (per quella che sarebbe stata la sua prima esperienza in panchina), l’ex centrocampista è stato direttamente promosso al timone dei “grandi”. Per lui due anni di contratto.

Passato per Brescia, Inter e Reggina, il Maestro è esploso con la maglia del Milan. Alla Juve è arrivato a 32 anni, ma ha comunque fatto in tempo a dare un apporto fondamentale nell’apertura di un ciclo vincente. Le ultime partite ufficiali Pirlo le ha giocate negli States, con la maglia del New York City.

keystone-sda.ch / STF (Andrew Medichini)