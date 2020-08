Rinforzo “societario” per i bianconeri

LUGANO - Il Lugano ha rinforzato il suo organigramma inserendo la figura del responsabile dell’area tecnica. Ingaggiato, per la posizione, Gianni Lovato, 58enne italiano con alle spalle una fruttuosa esperienza ad Ascoli. Il dirigente ha sottoscritto un contratto biennale.

Di seguito il comunicato ufficiale del club bianconero:

"L’FC Lugano annuncia di aver raggiunto un accordo per le prossime due stagioni con Gianni Lovato, che andrà a ricoprire il ruolo di responsabile dell'area tecnica. Italiano, 58 anni, Lovato ha lavorato per molti anni come giornalista presso il quotidiano Tuttosport, per poi passare al ruolo di dirigente calcistico nel 2014/15 ad Ascoli, occupandosi sia della direzione generale, sia di quella sportiva e riportando al primo tentativo la società marchigiana in serie B.

Nelle successive tre stagioni trascorse all'Ascoli in serie B, la formazione bianconera ha sempre raggiunto il traguardo della salvezza. Nel contempo la società tiene precisare che Marco Padalino viene confermato nel ruolo di direttore sportivo. I due dirigenti, ritratti questa mattina nella sala stampa dello stadio di Cornaredo, lavoreranno a stretto contatto."