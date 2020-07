Covid-19: un positivo a Zurigo

ZURIGO - Non c'è pace a Zurigo: un altro tesserato della squadra di Ludovic Magnin ha manifestato dei leggeri sintomi riconducibili al coronavirus. Il tampone effettuato in seguito ha confermato la positività del giocatore, che è subito stato messo in isolamento.

Nel comunicato la SFL specifica che il diretto interessato nelle ultime gare non è sceso in campo e non è neppure stato a stretto contatto con compagni o membri dello staff.

Il match che i tigurini disputeranno questa sera a Lucerna avrà luogo regolarmente.