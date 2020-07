Esame PSG per la rivelazione Atalanta

Nella giornata odierna - venerdì 10 luglio - hanno avuto luogo a Nyon i sorteggi in vista della "Final 8" di Champions League, che si disputerà a Lisbona dal 12 al 23 agosto.

Mancano ancora diverse squadre che devono disputare il ritorno degli ottavi di finale di questa competizione, ma tra gli accoppiamenti dei quarti spiccano già Atalanta-Paris Saint Germain e Lipsia-Atletico Madrid.

Le altre quattro squadre dovranno ancora assicurarsi la qualificazione per il Portogallo il prossimo 7-8 agosto. Ricordiamo che Lione-Juventus era terminata 1-0 e chi porterà a casa la partita affronterà la vincente fra Manchester City - Real Madrid (2-1 all'andata). Infine le due formazioni che prevarranno fra Barcellona e Napoli (1-1 al San Paolo), così come fra Bayern Monaco e Chelsea (3-0 per i tedeschi in trasferta), completeranno l'ultimo quarto di finale.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">The UEFA Champions League draw is complete! 🙌<br><br>Who will lift the trophy next month? 🏆🤔<a href="https://twitter.com/hashtag/UCLdraw?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#UCLdraw</a> <a href="https://t.co/h7hYwKWw2K">pic.twitter.com/h7hYwKWw2K</a></p>— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) <a href="https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1281537223926648834?ref_src=twsrc%5Etfw">July 10, 2020</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

keystone-sda.ch (Harold Cunningham / UEFA HANDOUT)