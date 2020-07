Milan, nuova svolta: Rangnick sarà allenatore e direttore tecnico

MILANO - Il nuovo Milan - o meglio l'ennesimo nuovo Milan... - prende forma. Manca ancora l'ufficialità, ma ormai - stando ai media italiani - non ci sono più dubbi ed è tutto deciso: il Diavolo riparte nel segno di Ralf Rangnick, manager tedesco a lungo inseguito e corteggiato da Gazidis, nonostante le smentite di rito.

Il 62enne, ex Lipsia, sarà allenatore, direttore tecnico e pure supervisore dell'area medica dei rossoneri, ricoprendo un ruolo inedito per il calcio italiano. Destinato dunque all'addio Stefano Pioli, nonostante i buoni risultati ottenuti di recente. Secondo quanto anticipato da "Sky" è in forte dubbio anche la permanenza al Milan di Paolo Maldini, al quale è stato proposto un ruolo da ambasciatore che però ben difficilmente accetterà.

Aggiornamento: La notizia - una vera bomba per l'ambiente Milan considerando anche l'imminente impegno di San Siro contro la Juve - ha provocato la reazione del club rossonero: «Nessuna decisione tecnica è stata presa né verrà presa dal Milan prima della fine della stagione, e si conferma una volta di più massimo supporto e fiducia della dirigenza a Pioli e alla squadra», ha precisato il club. «Le stesse fonti sottolineano che all'interno della società ha provocato stupore non solo il contenuto dei rumor, ma anche la tempistica, alla vigilia di una partita delicata come quella contro la Juventus. Inoltre qualunque conversazione l'ad possa aver avuto con i dirigenti in questi giorni, è stata sempre orientata a rafforzare la struttura del club e il proprio futuro».