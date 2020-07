82 gol in 29 partite: l'Atalanta si divora anche il Napoli

L'Atalanta ha liquidato la pratica Napoli 2-0 in occasione del match valido per il 29esimo turno di Serie A. La compagine allenata da Gasperini ha di conseguenza fatto un ulteriore passo avanti verso la qualificazione alla prossima Champions League, in virtù delle segnature di Pasalic (47') e Gosens (56').

In classifica i bergamaschi hanno infatti consolidato la quarta posizione con 60 punti, quattro lunghezze in meno dell'Inter (64) terza, ma dodici in più della Roma (48) - quinta - che scenderà in campo questa sera contro l'Udinese.

Segnaliamo che l'Atalanta ha finora realizzato la bellezza di 82 reti in campionato, dopo soltanto 29 partite disputate. Inseguono in questa speciale classifica - nettamente distanziate - nell'ordine Lazio (66), Inter (62) e Juventus (59).

keystone-sda.ch (PAOLO MAGNI)