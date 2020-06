Asprilla shock: «James Rodriguez avrebbe dovuto invitare Zidane a mangiare m...»

MADRID - Faustino Asprilla è andato ben oltre il limite, criticando duramente l'operato di Zinedine Zidane. L'ex attaccante del Parma non si capacita infatti come James Rodriguez, suo connazionale, possa fare così tanta panchina al Real Madrid. E per dipingere la situazione non ha certo usato "paroline"...

«James non è un irresponsabile, si allena ogni giorno, come tutti gli altri - le parole del 50enne colombiano a "Marca" - Gli allenatori dicono sempre la stessa cosa, che tutti i giocatori sono uguali e così motivano le riserve. Ma ci sono solo 3 o 4 giocatori che entrano sempre. Non ditemi che il capocannoniere di una Coppa del Mondo come quella del 2014 in Brasile possa essere dietro Mariano Diaz o non so chi nelle scelte. Ci vuole rispetto e basta. James è paziente, io avrei invitato Zidane a mangiare m...».

Keystone