Niente test per Vettel: Binotto lo ha punito?

MARANELLO - Che fine ha fatto Sebastian Vettel? Il tedesco - già scaricato dalla Ferrari con effetto al termine del corrente Mondiale - non si è presentato in occasione dei primi test della SF1000 a Fiorano, contrariamente al collega-rivale Charles Leclerc.

Sono tante le supposizioni che si stanno facendo strada in queste ore. La più accreditata, stando a diversi media tedeschi, è quella secondo la quale sia stato il team principal Mattia Binotto a "sospenderlo", dopo che il tedesco non ha accettato il taglio dello stipendio del 25%. Questa ipotesi non è comunque stata confermata.

Quel che è certo è che la stagione a Maranello non sembra partire sotto dei buoni auspici. Vettel rischia di vivere un Mondiale da... separato in casa. Non una situazione ideale, in una stagione già condizionata pesantemente dal coronavirus.

I prossimi test per la Ferrari sono in programma il 23 giugno, dove è già stato annunciato che ci saranno sia Leclerc che Vettel.

Keystone (archivio)