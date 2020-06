Liverpool, è qui la festa? I Reds flirtano con il titolo

LIVERPOOL - Un derby per cominciare e, forse, anche per terminare. Digeriti i recuperi infrasettimanali, la Premier League ripartirà ufficialmente questo weekend, nel quale potrebbe già essere assegnato il titolo. Primo con 22 punti di vantaggio sul Manchester City (a nove turni dalla fine) il Liverpool ha infatti già messo in fresco le bottiglie di champagne: con tre punti e la contemporanea sconfitta dei Citizens i conti sarebbero infatti chiusi. E i Reds rimetterebbero le mani sul campionato a 30 anni dall’ultima volta.

Aritmetica a parte, è in ogni caso difficile che scettro e corona vengano assegnati già nelle prossime ore. Questo perché la truppa di Klopp sarà impegnata nel sempre complicatissimo derby contro l’Everton, mentre i ragazzi di Pep Guardiola ospiteranno il non irresistibile Burnley. Qualora non scattasse immediatamente, la festa verrebbe comunque solo rimandata. Magari al prossimo mercoledì quando, probabilmente senza avere la seccatura di preoccuparsi di De Bruyne e compagni, al Liverpool “basterà” piegare il Crystal Palace. Comunque dovesse andare, Salah e soci sono a un passo dal diventare i più veloci a conquistare il titolo. Il record, con il trionfo arrivato a cinque turni dalla fine della corsa, è al momento in mano allo United della stagione 2000/01 e al City del 2017/18. I Reds sembrano pronti a riscrivere la storia.

Keystone (foto d'archivio)