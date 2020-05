Gli spettatori potrebbero tornare allo stadio da luglio

BERNA - Il medico svizzero Daniel Koch ha dichiarato nella giornata odierna - domenica 24 maggio a "SRF" - che gli spettatori potrebbero ritornare sugli spalti in Svizzera e in qualunque manifestazione sportiva, a partire dal mese di luglio.

«Lo sport è un settore importante e adesso le restrizioni devono essere allentate. E questo riguarda anche gli spettatori», ha analizzato il delegato dell'Ufficio della sanità pubblica (UFSP) per il Covid-19. «Alla fine, ovviamente, sarà il Consiglio federale a decidere».

Secondo Daniel Koch, il compito sarebbe ormai quello di sviluppare un concetto di monitoraggio efficace all'interno degli stadi, con il quale sarebbe possibile sapere in qualsiasi momento chi si trovava in una determinata tribuna e/o essere in grado di poter tracciare con precisione un ipotetico caso d'infezione. Ciò significherebbe che per il momento durante le partite non sarebbero previsti posti in piedi, ma soltanto seduti.

keystone-sda.ch (GEORGIOS KEFALAS)