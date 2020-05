«Ho preso il coronavirus: freddo e mal di schiena...»

L'ex capitano dell'Inter degli anni '90, ora opinionista televisivo - Giuseppe Bergomi - ha raccontato in una chat su Instagram di essere risultato positivo, circa due mesi fa, al Covid-19.

«A inizio marzo sono stato male, ho avuto problemi all’olfatto e alla schiena, ma non ai polmoni», ha raccontato l'ex difensore. «Fortunatamente adesso ho gli anticorpi, ma mi hanno spiegato che il virus muta e che quindi potrei ancora contrarlo ma in maniera più leggera(...). Non ho avuto paura, ma la quarantena è stata difficile(...). Avevo sempre freddo, pensavo che fosse un’influenza e invece era il coronavirus. Sono stato in ballo 25 giorni e non sono stato bene. Non riuscivo a sedermi per il dolore alla schiena ed ero sempre fiacco. Adesso sto benissimo e ho anche ripreso a correre. Tampone? Ho fatto soltanto il test sierologico e mi hanno detto che bastavano trenta giorni per essere a posto...»