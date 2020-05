Giocatori isolati e controlli continui: «No, non siamo animali»

«Noi giocatori non siamo animali allo zoo. Mettere tutti gli atleti in isolamento, lontani dalle famiglie, non è giusto. Torneremo a giocare, ma bisogna pensare alla nostra salute, a tutelare gli atleti, vedere se ci saranno i presupposti per ritrovarsi in gruppo, capire in quanti possiamo stare insieme… Vogliono farlo presto, non so se sia la cosa più giusta»,

Giuseppe Rossi non ci sta e va all'attacco. Il calciatore italiano - ex talento purissimo condizionato da una serie infinita di infortuni - ha detto la sua dopo la proposta del noto immunologo Anthony Fauci. Il 79enne statunitense - massimo esperto di malattie infettive e membro della task force di Trump -, parlando di sport aveva spiegato che, a suo avviso, l’unica possibilità per far sì che la MLS possa ripartire sia quella di isolare tutti i giocatori in un unico posto, sottoponendoli a test continui.

Giuseppe Rossi, che di recente aveva debuttato con il Real Salt Lake prima dello stop forzato, non è molto convinto... «Ho tanto rispetto per lui e mi metto sull’attenti quando parla, ma questa cosa di stare in albergo senza vedere la famiglia per me non è giusta. Siamo esseri umani, non siamo allo zoo».