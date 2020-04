Da Messi a Donnarumma: ecco gli svincolati più forti del 2021

Sono davvero tanti i calciatori che nel mese di giugno dell'anno prossimo potrebbero fare parte della lista degli svincolati di lusso.

Fra i pali - per quanto riguarda i giocatori in scadenza nel 2021, che potrebbero però ben presto rinnovare - troviamo per esempio Manuel Neuer del Bayern Monaco e Gianluigi Donnarumma del Milan.

In difesa gli occhi sono puntati su Sergio Ramos del Real Madrid. Il vincitore - fra gli altri trofei - di quattro Champions League con i blancos, un Mondiale e due Europei con la Spagna - non ha infatti ancora trovato un accordo per il rinnovo.

A centrocampo i giocatori più ambìti sono Paul Pogba (Machester City), James Rodriguez (Real Madrid), Angel Di Maria (Psg), Memphis Depay (Lione), Jesse Lingard (Manchester United), Ivan Rakitic (Barcellona) e Mesut Ozil (Arsenal).

Infine - nel reparto offensivo - spiccano i nomi di Lionel Messi (Barcellona), Sergio Aguero (Manchester City), Leroy Sané (Manchester City) e Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal).