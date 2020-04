«Per la Roma mi sarei fatto tagliare una gamba: mi viene da piangere»

ROMA - «Io ho dato tutto per la Roma e i tifosi, loro hanno dato tutto a me: mi sarei fatto tagliare una gamba per la Roma. Ma fino a che è così (con Pallotta e questa proprietà, ndr) non tornerò, non entrerò più neppure a Trigoria». Francesco Totti, unico e inimitabile per tutto il popolo giallorosso, ha provato a trattenersi ma infine non ce l'ha fatta. In diretta su Instagram il Pupone - imbeccato dall'ex bomber Luca Toni - è tornato sul suo addio al calcio e poi ai giallorossi, dopo una storia d'amore durata oltre 30 anni.

«Quando porto mio figlio Cristian agli allenamenti non solo non entro, ma a volte resto in macchina - ha aggiunto l'ex numero 10 - Mi viene da piangere a vedere quella che per 30 anni è stata casa mia, anzi più che casa. Mi mancano gli amici che sono lì, guai a chi me li tocca, a volte escono loro per salutarmi».

Eppure il figlio Cristian, 15 anni, vorrebbe che il papà andasse a vederlo. «Non vado mai, lui me lo chiede, ma è ancora presto per me, mi ammazzerei giuro. In futuro vediamo».

Totti, bandiera per eccellenza, torna poi sul suo addio con parole che faranno male ai suoi innumerevoli sostenitori. «Mi dicevano che dovevo decidere io, poi mi hanno detto che non servivo più. Mi sarebbe bastato far parte del gruppo, giocare 10’ ogni tanto, quando c’era bisogno. Io volevo aiutare la Roma. Ho sempre dato davvero tutto, poi altri hanno scelto per me».

Keystone/archivio