Rugani tranquillizza tutti

TORINO - È notizia di ieri sera che Daniele Rugani - difensore della Juventus - ha il coronavirus. Appreso il risultato del tampone il club bianconero non ha perso tempo, adottando immediatamente tutte le procedure previste dalla legge: l'isolamento dei compagni e il censimento di coloro che hanno avuto contatti con lui nelle ultime settimane.

Nel frattempo il diretto interessato ha voluto tranquillizzare tutti, circa il suo stato di salute... «Avrete letto la notizia e per questo ci tengo a tranquillizzare tutti coloro che si stanno preoccupando per me, sto bene. Invito tutti a rispettare le regole, perché questo virus non fa distinzioni! Facciamolo per noi stessi, per i nostri cari e per chi ci circonda».

La positività di Rugani al Covid-19 avrà senza dubbio delle ripercussioni sulle prossime gare: in particolare quella di martedì che la Vecchia Signora avrebbe dovuto disputare in casa contro il Lione.