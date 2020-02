Lugano, sacrificio e giuste soluzioni: bel sospiro di sollievo 

LUGANO - Al quarto tentativo il Lugano ce l'ha fatta. Dopo due sconfitte e un pareggio, i bianconeri hanno trovato con merito il primo prezioso successo del 2020.

Scesi in campo a Cornaredo con disciplina e grande spirito di sacrificio, ieri gli uomini di Jacobacci sono stati bravi nel trovare le giuste soluzioni per arginare la spinta e la fisicità dei rivali. A segno con Holender al 17' (bel diagonale dal limite dell'area) e Gerndt all'84' (freddo al cospetto di Von Ballmoos), i ticinesi si sono infine imposti 2-1. Sì, perché dopo il 2-0 firmato dallo svedese in contropiede a una manciata di minuti dal termine, c'è stato ancora il tempo per un finale rovente. Rimasto in 10 dall'88' per l'espulsione dello stesso Gerndt, il Lugano ha incassato il 2-1 di Ballet al 90'. In pieno recupero i campioni svizzeri ci hanno provato, ma il muro bianconero - anche grazie a un intervento provvidenziale di Baumann - ha retto fino al triplice fischio.

La vittoria, giunta alla fine di un match in cui tutti hanno lottato l'uno per l'altro, permette al Lugano di tirare un sospiro di sollievo. Dopo i successi ottenuti sabato da Xamax e Thun, era infatti notevolmente aumentata la pressione su chi, come i bianconeri, veleggia nella metà bassa della classifica. Ora, con un vantaggio riportato a 7 lunghezze sulle ultime della classe, dalle parti di Cornaredo si potrà continuare a lavorare con maggior serenità.

Tornati a sorridere in campo, per i sottocenerini le buone notizie arrivano anche dal mercato, con Rangelo Janga in arrivo dall'Astana. L'attaccante 27enne, stando a quanto anticipato dal presidente Renzetti nello studio della “Domenica Sportiva”, sosterrà le visite mediche nella giornata odierna. Janga, negli ultimi due campionati con l'Astana, ha siglato 10 reti in 40 partite.

keystone-sda.ch (Alessandro Crinari)