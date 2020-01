Uragano Atalanta: Torino umiliato 7-0

TORINO (Italia) - Notte da incubo per il Torino di Walter Mazzarri, umiliato davanti ai propri tifosi dalla Dea nel match del 21esimo turno di Serie A (7-0). Nel primo tempo tre reti, con lo sloveno Ilicic che ha sbloccato il match al 17', prima del raddoppio di Gosens al 29' e il tris calato da Zapata dal dischetto (3-0 al 46').

Nella ripresa la Dea non ha tolto il piede dal'acceleratore, e così sono arrivate altre quattro segnature. Ilicic prima ha beffato Sirigu con una punizione a sorpresa da centrocampo (53'), poi ha infilato anche il 5-0 subito dopo (54'). Nel finale doppietta anche per Muriel, in gol all'86' e all'88'. Per il Torino, letteralmente frastornato, espulsi Izzo al 76' e Lukic all'89'.

In classifica l'Atalanta aggancia la Roma al quarto posto con 38 punti. Domani i giallorossi sfidano la Lazio nel derby.

Keystone