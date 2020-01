Affanno United, "atmosfera tossica": «Situazione imbarazzante»

MANCHESTER (GBR) - Quinto in campionato a 33(!) punti di distacco dal Liverpool - che ha pure giocato una partita in meno... -, il Manchester United è in affanno e i tifosi borbottano. Tanti presunti big non rendono, Solskjaer non convince appieno e l'ultima sconfitta per contro il Burnley - che in casa dello United non aveva mai vinto - per molti è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. In tanti l'hanno definita una notte imbarazzante, con Darren Fletcher (ex centrocampista dei Red Devils) che ha pure parlato di "un'atmosfera diventata ormai tossica".

Anche Rio Ferdinand, ex pilastro della difesa che ha indossato la maglia del Manchester United per dodici stagioni (condite da ben diciannove trofei tra cui una Champions League), non è stato tenero parlando dell'attuale situazione, con una crisi che di fatto ha radici profonde. «È imbarazzante vedere questo Manchester United - ha tuonato Ferdinand ai microfoni di "BT Sport" - È indifendibile. I tifosi hanno iniziato ad andare via dopo 85 minuti, le persone ai vertici devono vedere questo e fare dei cambiamenti, attuare un piano».

Un tempo i Red Devils erano seguitissimi e ammirati in tutto il mondo... ora la situazione è un po' diversa. «Di questo passo i bambini nelle scuole e in giro per il paese non indosseranno più le magliette del Manchester United, non vorranno venire qui per vedere questo spettacolo...».

keystone-sda.ch (PETER POWELL)