Alessio Da Cruz alla corte di Jacobacci?

LUGANO - Salutato Carlinhos Junior, volato in Giappone, il Lugano è in cerca di un attaccante di valore per dare un'arma in più a mister Jacobacci.

Stando ai rumors in arrivo dall'Italia, i bianconeri sarebbero sulle tracce del 23enne Alessio Da Cruz, reduce da un'esperienza in prestito all'Ascoli condita da 6 gol e 5 assist in 15 presenze. Dopo la rottura con il club di Serie B, il giocatore olandese - di proprietà del Parma - è diventato uomo mercato e interessa a diversi club.

Nella vicina penisola, stando a "tmw", il giocatore piace a Cremonese, Perugia, Crotone e Cittadella. Il portale "alfredopedulla.com" parla invece di un forte interesse del Lugano, che ha mosso passi concreti per assicurarsi i servigi dell'attaccante. Infine, stando al "Corriere Adriatico", oltre che dai bianconeri Da Cruz è seguito anche dall'Huddersfield, club inglese che milita in Championship.