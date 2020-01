Sbancata Roma, Juventus campione d'inverno

ROMA (Italia) - La Juventus ha messo le mani sul platonico ma ambitissimo titolo di campione d'inverno. I bianconeri hanno piazzato lo sprint decisivo proprio nell'ultima giornata disponibile, centrando i tre punti contro la Roma e approfittando del pari tra Inter e Atalanta.

All'Olimpico la Vecchia Signora si è imposta 2-1, costruendo le sue fortune già nei primi 10' di partita. In gol con Demiral (3') e Ronaldo (rigore al 10'), la truppa di Sarri ha messo all'angolo i giallorossi, rimasti - in più - orfani prima dell'intervallo dell'infortunato Zaniolo. Nella ripresa, seppur con qualche affanno, gli ospiti sono poi riusciti a controllare la gara, facendosi sorprendere solo (su rigore) da Perotti al 68'. Non è bastato per levare loro punti e sorriso.

keystone-sda.ch (RICRDO ANTIMIANI)