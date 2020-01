Al Brescia non basta un Balotelli da record: Lazio inarrestabile

BRESCIA (Italia) - Continua l'impressionante cammino della Lazio, salita a 9 successi consecutivi in campionato e a quota 39 punti (-3 da Inter e Juve). Di scena a Brescia, gli uomini di Simone Inzaghi si sono imposti 2-1 in rimonta grazie alla doppietta di Ciro Immobile. Il bomber dei biancocelesti ha firmato il pari su rigore al 42' (dopo un rosso a Cistana) e siglato il gol vittoria in pieno recupero (92').

Per il Brescia da sottolineare la rete di Mario Balotelli, che al 18' aveva portato in vantaggio i suoi. Balo, autore del primo gol del 2020 in Serie A, ha stabilito nell'occasione un record davvero particolare. L'attaccante italiano aveva già "aperto" il decennio anche nel 2010 quando indossava la maglia dell'Inter (gol dell'1-0 al Chievo in un match giocato il 6 gennaio all'ora di pranzo). Oggi la storia si è ripetuta: nessuno, in Serie A, aveva "inaugurato" due decenni consecutivi.

