Ibra è arrivato a Milano: «Aspettatemi a San Siro per farlo saltare come prima»

MILANO (Italia) - Ibra-Milan, atto secondo. In mattinata Zlatan Ibrahimovic - ingaggiato con lo scopo di risollevare la sorti della squadra di Pioli dopo una prima parte di stagione nettamente deludente - è atterrato a Linate. Nella giornata odierna svolgerà le visite mediche prima di apporre la sua firma su un contratto di sei mesi più opzione per il prolungamento fino al termine del campionato 2020-21.

L'attaccante svedese si è dunque ripresentato in rossonero, nove anni dopo l'inizio della sua prima avventura milanese. «Mi ricordo tanti anni fa, lo stesso posto. L'importante è che sono qua, sono molto contento e molto emozionato - le sue parole a Milan TV - Ho sempre detto che questa è casa mia, finalmente sono qua, sono stato in altre squadre però sono tornato e questo è l'importante. Un messaggio per i tifosi? Finalmente sono qua, aspettatemi a San Siro per farlo saltare come prima».

Keystone