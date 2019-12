Euro 2020, Svizzera in ritiro a Bad Ragaz. Dopodiché Baku e campo base a Roma

MURI - La Nazionale di Vlado Petkovic svolgerà a Bad Ragaz la preparazione in vista degli Europei 2020. Dopo diversi sopralluoghi e la verifica di diverse opzioni è stata presa la decisione di alloggiare al Grand Resort dal 25 maggio al 5 giugno 2020. In quei giorni i rossocrociati affronteranno due test amichevoli con la Germania - il 31 maggio a Basilea - e il Liechtenstein, il 4 giugno a San Gallo.

La Nazionale volerà poi l'8 giugno da Zurigo a Baku, dove il 13 farà il suo esordio nel torneo continentale contro il Galles. Il 14 giugno la Svizzera partirà invece verso il campo base di Roma. La squadra alloggerà nell’Hotel Sheraton e si allenerà al centro sportivo Fulvio Bernardini dell’AS Roma. Per quanto riguarda la sede di Baku, si aspettano due decisioni delle delegazioni del Galles e della Turchia prima di decidere in via definitiva l’hotel ed il centro sportivo.

Ricordiamo che, dopo il debutto contro il Galles, la Nati scenderà nuovamente in campo il 17 giugno a Roma contro l'Italia, per poi tornare a Baku in vista del 21 giugno (terzo match contro la Turchia).

Appuntamenti di marzo ancora incerti

La Svizzera disputerà inoltre due test amichevoli fuori casa tra il 23 e 31 marzo 2020. Le date esatte e i due avversari non sono ancora stati stabiliti in via definitiva.

keystone-sda.ch (PETER SCHNEIDER)