Valon Behrami (e Lara Gut), un passo indietro

UDINE (Italia) – A Sion non è andata. Valon Behrami, chiuso con la famiglia Constantin, ha però dichiarato di sentirsi ancora un calciatore e di avere intenzione di continuare a giocare. Dove? Dall'Italia si rincorrono le voci di un suo clamoroso passo indietro: di un suo ritorno all'Udinese, dove le sue doti farebbero molto comodo. Udine, poi, è la città dove lui stesso ha ammesso di voler vivere a carriera conclusa.

I friulani hanno firmato un inizio di campionato altalenante, nel quale hanno alternato prestazioni convincenti (il 3-1 di Genova contro il Genoa) ad altre pessime (lo 0-4 casalingo con la Roma che è costato il posto a Tudor). Il gruppo ha qualità ma difetta di esperienza. E proprio l'esperienza - insieme alla perfetta conoscenza dell'ambiente – potrebbe essere portata da Valon.

Già la scorsa stagione, prima dell'addio, la dirigenza bianconera e il centrocampista ticinese si erano incontrati per tentare di disegnare un futuro insieme. Quella volta non si arrivò a una soluzione. Ora invece i tempi paiono maturi per un nuovo matrimonio. A Udine Behrami ritroverebbe la Serie A, potrebbe completare il suo percorso nel mondo del calcio giocato e, anche questa opzione è sul tavolo, potrebbe cominciare una carriera dietro una scrivania o come allenatore delle giovanili. Le condizioni per far sì che quella di un suo rientro in Friuli, dove ovviamente si trasferirebbe in maniera definitiva anche Lara Gut, non rimanga solo una voce ci sono insomma tutte.

Keystone (foto d'archivio)