Lugano: tre punti pesantissimi a Thun

THUN - Senza due pedine importanti del suo scacchiere - Sabbatini e Gerndt - il Lugano non poteva sbagliare sul sintetico dell'ultima della classe Thun. Alla Stockhorn Arena i bianconeri non hanno tremato, centrando tre punti pesantissimi che proiettano il complesso sottocenerino al settimo rango a +7 sull'ultimo posto. La sfida, iniziata sotto una buona stella, è andata agli archivi sul 3-0 in favore della truppa di Jacobacci.

Il match è iniziato nel migliore dei modi per il Lugano, in rete già al 4' grazie a una bellissima conclusione a giro di Aratore (terzo gol stagionale per l'ex San Gallo). Un clamoroso errore del portiere Faivre al 17' - che ha inavvertitamente passato il pallone a Bottani - ha consentito alla squadra ticinese di raddoppiare, grazie al suo numero 10 che non ha potuto fare altro che depositare il pallone in fondo al sacco. 2-0 e partita incanalata sui binari giusti.

Al 24' i bernesi hanno poi sfiorato il 2-1 con un'azione insistita, durante la quale Baumann si è superato come meglio non poteva (anche salvato dal palo). Da segnalare nei restanti minuti del primo tempo altre due occasioni luganesi confezionate da Aratore e Lovric.

Attorno all'ora di gioco è stato un colpo di testa di Tosetti ad impegnare seriamente Baumann, ma è stato un episodio abbastanza isolato. I bianconeri, infatti, hanno gestito piuttosto agevolmente le due reti di scarto. E così, al 74', sugli sviluppi di un calcio d'angolo, un colpo di testa di Daprelà ha permesso al Lugano di suggellare i tre punti.

In classifica Maric e compagni, alla loro quarta affermazione stagionale (tutte in trasferta), hanno superato il Lucerna (sconfitto ieri a Zurigo), portandosi al settimo posto con 16 punti.

Nelle altre due gare del pomeriggio pazzo 4-3 dello Young Boys al Tourbillon di Sion (tripletta di Nsame e gol di Assalé per i bernesi e tripletta di Kasami per i vallesani) e successo per 4-1 sullo Xamax del San Gallo (sigilli di Letard, Itten, Babic e Demirovic per i biancoverdi, gol della bandiera neocastellana firmata da Neitzke).

THUN - LUGANO 0-3 (0-2)

Reti: 4' Aratore 0-1; 17' Bottani 0-2; 74' Daprelà 0-3.

Lugano: Baumann, Lavanchy, Maric, Daprelà, Obexer, Custodio, Carlinhos jr., Vecsei, Lovric (77' Covilo), Aratore (89' Sasere), Bottani (73' Yao).

