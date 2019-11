«La testa di maiale che mi hanno tirato i tifosi? Non l'ho nemmeno vista»

MADRID (Spagna) - Sono trascorsi ormai vent'anni da un famoso episodio che riguarda l'ex Pallone d'Oro Luis Figo. Correva l'anno 2000 - anno in cui il portoghese vinse il prestigioso trofeo individuale - con il giocatore che si era appena trasferito dal Barcellona agli acerrimi rivali del Real Madrid.

L'accoglienza che gli riservarono i tifosi blaugrana al Camp Nou al suo primo Clasico con l'altra casacca non fu ovviamente delle migliori. Come si può vedere nel video in allegato, durante un calcio d'angolo battuto proprio da Figo, dagli spalti gli lanciarono di tutto, fra cui una testa di maiale grigliata che andò a "terminare la sua corsa" proprio nei pressi della bandierina.

«C'erano talmente tanti oggetti sul terreno di gioco, lanciati dalle tribune, che non ho veramente guardato che cosa c'era sul campo. Non ho fatto caso alla testa di maiale», sono state le parole di Figo a "Sports.fr". «Soltanto il giorno dopo, sui giornali, ho visto che c'erano delle bottiglie di Whisky, così come la testa di maiale».

Keystone, archivio