Juve spompata, a Lecce pari magro

LECCE (Italia) - Il ritorno al campionato dopo le fatiche di Champions League ha riservato una brutta sorpresa alla Juve, stoppata sull'1-1 dal Lecce.

In casa dei giallorossi salentini, nella nona giornata di Serie A, i bianconeri non hanno entusiasmato. Si sono accesi solo a sprazzi e hanno faticato a proporsi pericolosamente nell'area locale. Quando poi hanno sfondato ci ha pensato l'estremo difensore Gabriel a evitare i loro festeggiamenti.

Per passare in vantaggio, la Vecchia Signora si è dovuta aggrappare a un rigore, trasformato da Dybala al 50'. La fuga della capolista (che potrebbe però ora essere superata dall'Inter), si è tuttavia arrestata al 56' quando, ancora dagli undici metri, il Lecce ha trovato il pari con Mancosu. A quel punto la Juventus ha alzato il ritmo e spinto in cerca del gol della vittoria. Imprecisa e frettolosa, non è in ogni caso riuscita a trasformare almeno una delle occasioni capitate a Bernardeschi (palo), Khedira e Higuain, arrendendosi alla fine al risultato (quasi) negativo.

keystone-sda.ch/ (Marco Lezzi)