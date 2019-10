LUGANO - Mattia Bottani, l’attaccante del Lugano, dopo molte partite è ripartito con la maglia da titolare. Contento della prestazione? «Non del tutto. Sicuramente ci è mancata un po’ di intensità, di rabbia. Abbiamo lasciato troppo la palla agli altri, forse quest’anno succede troppo spesso. Arrivavamo da una bella vittoria ottenuta a Sion, si poteva fare meglio. Un punto fa bene. Guardiamo avanti sicuramente con fiducia».

Personalmente come ti sei sentito? «Chiaro mi manca un po' il ritmo della gara, di minutaggio, ma penso di aver disputato una discreta partita. Mancano le forze ma arriveranno».

Il campo come l’hai trovato? «C’era molta acqua, non era sempre facile giocare la palla, vedremo come si comporterà nelle prossime partite casalinghe».

A inizio match sui piedi di Bottani è capitata una grande occasione da rete... «Sì è vero, ho tentato un diagonale, ma non mi è riuscito perfettamente e il portiere con i piedi è riuscito a salvare». Un gol segnato in 5 partite casalinghe... «Troppo poco, dobbiamo essere più cinici. Chiaro dispiace, vorremmo fare di più. Ma non molliamo».

