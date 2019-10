Basilea e Young Boys non sbagliano

BASILEA/BERNA - Basilea e Young Boys - le due squadre che guidano la classifica di Super League - hanno entrambe vissuto un sabato sera di festa.

I renani - che restano al comando a +1 sui gialloneri - hanno battuto per 3-1 l'ultima della classe Thun (6 punti), grazie ai gol di Bua (50') e Zuffi (78') e all'auorete del ticinese Rapp (72'). Quest'ultimo, al 67', aveva realizzato il momentaneo 1-1 per i suoi.

Nell'altra gara - giocata allo Stade de Suisse - i bernesi hanno steso lo Xamax per 4-1. Dopo aver chiuso il primo tempo in avanti per 1-0 (Nsame al 33'), la squadra di Seoane ha accelerato nella seconda metà di gara con i sigilli di Burgy (50'), Gaudino (52') e Mambimbi (80'). La rete della bandiera per i neocastellani, penultimi a quota 8 punti (uno in meno del Lugano), è arrivata dai piedi di Karlen (79').

