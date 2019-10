Le Coree s'incrociano per il Mondiale

PYONGYANG (Corea del Nord) - Corea del Nord e Corea del Sud si sfideranno domani (ore 10.30 "svizzere") allo stadio Kim Il-sung di Pyongyang, in una gara ad alta tensione delle qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022.

È la prima partita ufficiale tra le squadre dei due Paesi, ancora ufficialmente in guerra, e la prima dopo l'amichevole di 29 anni fa. La sfida - che vedrà in campo il nordcoreano Han Kwang-song, punta 21enne da settembre all'Under-23 della Juventus dopo i passaggi al Cagliari e al Perugia - non potrà essere vista in diretta. Il 5 settembre, il match contro il Libano fu trasmesso il giorno dopo, ma solo perché il Nord vinse 2-0.

keystone-sda.ch/STF (Ng Han Guan)