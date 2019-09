Il Lugano ha perso in casa, è ultimo e ha rilanciato le quotazioni dello Xamax

LUGANO - Il Lugano non è stato in grado di dare una sterzata al proprio campionato: i bianconeri sono stati sconfitti a Cornaredo dallo Xamax (0-1).

La truppa di Celestini ha così chiuso il primo girone d'andata con soli 6 punti guadagnati dopo nove partite di Super League. La squadra – che ha finora conquistato una vittoria (all'esordio lo scorso 31 luglio!), tre pareggi e cinque battute d'arresto – occupa momentaneamente l'ultima posizione in classifica insieme al Thun, proprio a una lunghezza dagli avversari di giornata (7). Dal canto loro i neocastellani – ai quali è bastato l'acuto di Karlen al 27' per portare a casa tutta la posta in palio – hanno colto il primo successo stagionale.

Per l'occasione il coach della compagine ticinese, che ha dovuto fare ancora a meno dell'infortunato Bottani, ha optato inizialmente per il tandem offensivo composto da Aratore e Junior, inserendo in seguito in campo anche Holender e Gerndt, ma nessuno di loro è mai riuscito a rendersi veramente pericoloso dalle parti di Walthert.

La sterilità sotto porta inizia dunque a farsi preoccupante: nelle ultime cinque uscite della squadra infatti – prendendo in considerazione anche il match di Coppa Svizzera con il Losanna e quello di Europa League con il Copenaghen – i bianconeri sono andati in rete soltanto una volta contro il Lucerna (Junior).

Giovedì prossimo Sabbatini e compagni dovranno cercare di rialzarsi visto che sono attesi al secondo impegno europeo. A San Gallo arriva infatti la Dinamo Kiev.

La situazione non è sicuramente migliore in Challenge League per l'unica compagine ticinese impegnata. Il Chiasso ha incamerato la quarta sconfitta consecutiva – la terza da quando coach Lupi è seduto sulla panchina – a Zurigo contro il GC (2-3). Per i momò reti di Rossi e Marzouk.

keystone-sda.ch/STR (Samuel Golay)