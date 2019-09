LUGANO - Al termine del pareggio casalingo maturato contro il Lucerna si è espresso un deluso Mijat Maric. Al difensore del Lugano l'1-1 finale sta stretto. «Molto stretto. Peccato perché dopo il nostro vantaggio non siamo riusciti e entrare in partita e il gol del pareggio ci ha fatto molto male. Per fortuna nel secondo tempo abbiamo giocato meglio e abbiamo anche messo i nostri avversari in difficoltà creando qualche occasione, ma non è bastato».

Cos'è successo nel primo tempo? «Abbiamo lasciato loro troppo possesso palla, siamo stati poco lucidi con il pallone fra i piedi con passaggi frettolosi e troppe sbavature. Ma alla fine se ci penso va bene anche così. Ci portiamo a casa un punticino che fa morale».

Nella ripresa la squadra si è poi ripresa... «Molte volte è anche colpa del mentale. Nella pausa ci siamo dati una svegliata, sapevamo che dovevamo dare di più. Penso ci siamo riusciti. La condizione non mancava e nel secondo tempo, malgrado Copenaghen, eravamo più freschi e siamo usciti meglio. Chiaramente la testa non è liberissima, non vinciamo da molto tempo, la palla ogni tanto scotta e tutto sembra più difficile. Ma sono convinto che lavorando duramente alla fine verremo ripagati».

